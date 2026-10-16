Archer Daniels Midland Aktie 908597 / US0394831020
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16.10.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Archer Daniels Midland-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Archer Daniels Midland von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in Archer Daniels Midland-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Archer Daniels Midland-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Archer Daniels Midland-Papiers betrug an diesem Tag 62.90 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 15.898 Archer Daniels Midland-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’318.44 USD, da sich der Wert eines Archer Daniels Midland-Papiers am 15.10.2026 auf 82.93 USD belief. Mit einer Performance von +31.84 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Archer Daniels Midland erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 40.41 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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