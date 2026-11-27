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|Profitable Archer Daniels Midland-Investition?
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27.11.2026 16:02:21
S&P 500-Titel Archer Daniels Midland-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Archer Daniels Midland-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Archer Daniels Midland-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 5 Jahren wurden Archer Daniels Midland-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 64.40 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 15.528 Archer Daniels Midland-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2026 auf 66.66 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’035.09 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 3.51 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Archer Daniels Midland belief sich zuletzt auf 31.64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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