S&P 500-Titel Archer Daniels Midland-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Archer Daniels Midland-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Am 02.10.2021 wurden Archer Daniels Midland-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 60.80 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 164.474 Archer Daniels Midland-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 01.10.2026 auf 79.52 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13’078.95 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 30.79 Prozent angewachsen.

Am Markt war Archer Daniels Midland jüngst 38.32 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch