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Archer Daniels Midland Aktie 908597 / US0394831020

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Profitables Archer Daniels Midland-Investment? 07.08.2026 16:02:20

S&P 500-Titel Archer Daniels Midland-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Archer Daniels Midland von vor 5 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Archer Daniels Midland-Aktie gebracht.

Archer Daniels Midland
62.26 CHF -0.99%
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Archer Daniels Midland-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Archer Daniels Midland-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 60.29 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Archer Daniels Midland-Aktie investiert hat, hat nun 1.659 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Archer Daniels Midland-Aktie auf 77.51 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 128.56 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 28.56 Prozent vermehrt.

Archer Daniels Midland wurde am Markt mit 37.52 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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