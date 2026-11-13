S&P 500-Titel Archer Daniels Midland-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Archer Daniels Midland-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der Archer Daniels Midland-Aktie statt. Der Schlusskurs des Archer Daniels Midland-Papiers betrug an diesem Tag 58.83 USD. Wer vor 1 Jahr 10’000 USD in die Archer Daniels Midland-Aktie investiert hat, hat nun 169.981 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Archer Daniels Midland-Aktie auf 70.97 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12’063.57 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 20.64 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Archer Daniels Midland einen Börsenwert von 33.74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch