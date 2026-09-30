S&P 500-Titel AO Smith-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in AO Smith von vor 3 Jahren bedeutet

AO Smith-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren AO Smith-Anteile 66.13 USD wert. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 15.122 AO Smith-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 877.36 USD, da sich der Wert eines AO Smith-Papiers am 29.09.2026 auf 58.02 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 12.26 Prozent gleich.

AO Smith erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7.94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch