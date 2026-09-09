S&P 500-Titel AO Smith-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AO Smith von vor 5 Jahren bedeutet

Am 09.09.2021 wurden AO Smith-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 70.96 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 14.092 AO Smith-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 828.92 USD, da sich der Wert einer AO Smith-Aktie am 08.09.2026 auf 58.82 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 17.11 Prozent verringert.

Am Markt war AO Smith jüngst 8.23 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch