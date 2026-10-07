A.O. Smith Aktie 970993 / US8318652091
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07.10.2026 16:02:27
S&P 500-Titel AO Smith-Aktie: So viel Verlust hätte ein AO Smith-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in AO Smith-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Das AO Smith-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 64.66 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 USD in die AO Smith-Aktie investierten, hätten nun 154.655 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 06.10.2026 auf 56.90 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8’799.88 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 12.00 Prozent verkleinert.
Der AO Smith-Wert an der Börse wurde auf 7.71 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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