S&P 500-Titel AO Smith-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AO Smith von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem AO Smith-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 48.93 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das AO Smith-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2.044 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 118.31 USD, da sich der Wert eines AO Smith-Papiers am 13.10.2026 auf 57.89 USD belief. Damit wäre die Investition um 18.31 Prozent gestiegen.

AO Smith wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7.63 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch