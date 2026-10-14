A.O. Smith Aktie 970993 / US8318652091
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|Rentable AO Smith-Investition?
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14.10.2026 16:02:35
S&P 500-Titel AO Smith-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AO Smith von vor 10 Jahren verdient
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in AO Smith-Aktien verdienen können.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem AO Smith-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 48.93 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das AO Smith-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2.044 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 118.31 USD, da sich der Wert eines AO Smith-Papiers am 13.10.2026 auf 57.89 USD belief. Damit wäre die Investition um 18.31 Prozent gestiegen.
AO Smith wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7.63 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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