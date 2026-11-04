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|AO Smith-Investition im Blick
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04.11.2026 16:02:21
S&P 500-Titel AO Smith-Aktie: So viel hätte eine Investition in AO Smith von vor 5 Jahren gekostet
Vor Jahren in AO Smith eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der AO Smith-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 77.86 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die AO Smith-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.284 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 81.99 USD, da sich der Wert eines AO Smith-Anteils am 03.11.2026 auf 63.84 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 18.01 Prozent verkleinert.
AO Smith wurde am Markt mit 8.79 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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