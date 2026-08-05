A.O. Smith Aktie 970993 / US8318652091
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05.08.2026 16:02:26
S&P 500-Titel AO Smith-Aktie: So viel hätte eine Investition in AO Smith von vor 3 Jahren gekostet
Wer vor Jahren in AO Smith-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Vor 3 Jahren wurden AO Smith-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die AO Smith-Anteile bei 72.64 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 137.665 AO Smith-Anteilen. Die gehaltenen AO Smith-Papiere wären am 04.08.2026 8’723.84 USD wert, da der Schlussstand 63.37 USD betrug. Das entspricht einer Einbusse um 12.76 Prozent.
Zuletzt ergab sich für AO Smith eine Börsenbewertung in Höhe von 8.25 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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