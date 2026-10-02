Analog Devices Aktie 907697 / US0326541051
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Analog Devices-Anlage
|
02.10.2026 16:02:24
S&P 500-Titel Analog Devices-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Analog Devices von vor 3 Jahren verdient
Bei einem frühen Analog Devices-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Analog Devices-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Analog Devices-Anteile an diesem Tag bei 175.43 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in die Analog Devices-Aktie investierten, hätten nun 5.700 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Analog Devices-Aktie auf 404.60 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’306.33 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 130.63 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für Analog Devices eine Börsenbewertung in Höhe von 192.56 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Analog Devices Inc.
|
02.10.26
|S&P 500-Titel Analog Devices-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Analog Devices von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
25.09.26
|S&P 500-Titel Analog Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Analog Devices von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
18.09.26
|S&P 500-Wert Analog Devices-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Analog Devices von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 beendet den Freitagshandel im Plus (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 klettert (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 mittags freundlich (finanzen.ch)
|
11.09.26
|S&P 500-Wert Analog Devices-Aktie: So viel hätte eine Investition in Analog Devices von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
04.09.26
|S&P 500-Titel Analog Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Analog Devices von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Analog Devices Inc.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street beendet Handel in Grün -- SMI geht mit Plus ins Wochenende -- DAX letztlich deutlich fester -- Asiens Börsen fallen schlussendlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten mit Gewinnen. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.