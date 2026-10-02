S&P 500-Titel Analog Devices-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Analog Devices von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Analog Devices-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Analog Devices-Anteile an diesem Tag bei 175.43 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in die Analog Devices-Aktie investierten, hätten nun 5.700 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Analog Devices-Aktie auf 404.60 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’306.33 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 130.63 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Analog Devices eine Börsenbewertung in Höhe von 192.56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch