Analog Devices Aktie 907697 / US0326541051
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25.09.2026 16:02:27
S&P 500-Titel Analog Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Analog Devices von vor einem Jahr abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Analog Devices-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurde die Analog Devices-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 247.53 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0.404 Analog Devices-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.09.2026 gerechnet (382.61 USD), wäre die Investition nun 154.57 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 54.57 Prozent zugenommen.
Am Markt war Analog Devices jüngst 186.90 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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