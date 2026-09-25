S&P 500-Titel Analog Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Analog Devices von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde die Analog Devices-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 247.53 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0.404 Analog Devices-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.09.2026 gerechnet (382.61 USD), wäre die Investition nun 154.57 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 54.57 Prozent zugenommen.

Am Markt war Analog Devices jüngst 186.90 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch