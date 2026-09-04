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Analog Devices Aktie 907697 / US0326541051

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Lohnende Analog Devices-Investition? 04.09.2026 16:02:23

S&P 500-Titel Analog Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Analog Devices von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Analog Devices-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Analog Devices
292.21 CHF 2.01%
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Heute vor 3 Jahren wurde die Analog Devices-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Analog Devices-Papiers betrug an diesem Tag 182.43 USD. Bei einem Analog Devices-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.548 Analog Devices-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 195.42 USD, da sich der Wert eines Analog Devices-Anteils am 03.09.2026 auf 356.50 USD belief. Das entspricht einem Plus von 95.42 Prozent.

Analog Devices wurde jüngst mit einem Börsenwert von 172.07 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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