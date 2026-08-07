S&P 500-Titel Analog Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Analog Devices von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde die Analog Devices-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Analog Devices-Papiers betrug an diesem Tag 190.10 USD. Bei einem Analog Devices-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 52.604 Analog Devices-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 19’847.97 USD, da sich der Wert eines Analog Devices-Anteils am 06.08.2026 auf 377.31 USD belief. Das entspricht einem Plus von 98.48 Prozent.

Analog Devices wurde jüngst mit einem Börsenwert von 184.62 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch