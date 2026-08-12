Amphenol Aktie 647943 / US0320951017
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12.08.2026 16:02:41
S&P 500-Titel Amphenol-Aktie: So viel hätte eine Investition in Amphenol von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Amphenol-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit Amphenol-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Amphenol-Aktie bei 111.85 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 USD in die Amphenol-Aktie investierten, hätten nun 89.405 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 11.08.2026 auf 167.23 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14’951.27 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 49.51 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete Amphenol eine Marktkapitalisierung von 207.06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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