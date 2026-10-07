Amphenol Aktie 647943 / US0320951017
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07.10.2026 16:02:27
S&P 500-Titel Amphenol-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Amphenol von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Amphenol gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurde die Amphenol-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Amphenol-Aktie an diesem Tag bei 62.27 USD. Wer vor 1 Jahr 1’000 USD in die Amphenol-Aktie investiert hat, hat nun 16.060 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.10.2026 gerechnet (88.62 USD), wäre das Investment nun 1’423.27 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 42.33 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Amphenol zuletzt 214.40 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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