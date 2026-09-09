S&P 500-Titel Amphenol-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Amphenol von vor einem Jahr abgeworfen

Die Amphenol-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Amphenol-Aktie betrug an diesem Tag 58.40 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Amphenol-Aktie investierten, hätten nun 1.712 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 140.01 USD, da sich der Wert eines Amphenol-Anteils am 08.09.2026 auf 81.76 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 140.01 USD entspricht einer Performance von +40.01 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Amphenol bezifferte sich zuletzt auf 204.27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch