Amphenol Aktie 647943 / US0320951017
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09.09.2026 16:02:30
S&P 500-Titel Amphenol-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Amphenol von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren Amphenol-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Die Amphenol-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Amphenol-Aktie betrug an diesem Tag 58.40 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Amphenol-Aktie investierten, hätten nun 1.712 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 140.01 USD, da sich der Wert eines Amphenol-Anteils am 08.09.2026 auf 81.76 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 140.01 USD entspricht einer Performance von +40.01 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Amphenol bezifferte sich zuletzt auf 204.27 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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