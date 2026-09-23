S&P 500-Titel Amphenol-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amphenol-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Amphenol-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 19.26 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 519.211 Amphenol-Aktien. Die gehaltenen Amphenol-Aktien wären am 22.09.2026 43’011.42 USD wert, da der Schlussstand 82.84 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 330.11 Prozent.

Amphenol war somit zuletzt am Markt 198.51 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch