S&P 500-Titel Amphenol-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amphenol-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Am 05.08.2016 wurden Amphenol-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 14.98 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Amphenol-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 66.756 Amphenol-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11’437.25 USD, da sich der Wert einer Amphenol-Aktie am 04.08.2026 auf 171.33 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1’043.72 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Amphenol betrug jüngst 201.41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch