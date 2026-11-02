S&P 500-Titel Ametek-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ametek von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Ametek-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Ametek-Anteile bei 139.85 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 7.151 Ametek-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Ametek-Aktie auf 241.12 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’724.13 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 72.41 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Ametek belief sich zuletzt auf 55.37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch