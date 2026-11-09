S&P 500-Titel Ametek-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ametek von vor 10 Jahren verdient

Die Ametek-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 46.80 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 213.675 Ametek-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 06.11.2026 48’861.11 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 228.67 USD belief. Das entspricht einem Plus von 388.61 Prozent.

Ametek wurde jüngst mit einem Börsenwert von 52.56 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch