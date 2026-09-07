S&P 500-Titel Ametek-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ametek-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Die Ametek-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Ametek-Anteile betrug an diesem Tag 133.13 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 75.115 Ametek-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 17’856.23 USD, da sich der Wert einer Ametek-Aktie am 04.09.2026 auf 237.72 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 78.56 Prozent vermehrt.

Ametek wurde jüngst mit einem Börsenwert von 54.55 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch