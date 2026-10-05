Ametek Aktie 681997 / US0311001004
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|Profitables Ametek-Investment?
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05.10.2026 16:02:15
S&P 500-Titel Ametek-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ametek von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Ametek-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Ametek-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Ametek-Aktie betrug an diesem Tag 125.41 USD. Bei einem Ametek-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.797 Ametek-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 200.89 USD, da sich der Wert einer Ametek-Aktie am 02.10.2026 auf 251.93 USD belief. Mit einer Performance von +100.89 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Alle Ametek-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 57.81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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