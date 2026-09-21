S&P 500-Titel Ametek-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ametek-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Ametek-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Ametek-Aktie bei 187.87 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Ametek-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5.323 Ametek-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’264.92 USD, da sich der Wert einer Ametek-Aktie am 18.09.2026 auf 237.64 USD belief. Damit wäre die Investition 26.49 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Ametek belief sich zuletzt auf 54.45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch