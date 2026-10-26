S&P 500-Titel Ametek-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ametek-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Ametek-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Ametek-Aktie bei 139.84 USD. Bei einem Ametek-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.715 Ametek-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.10.2026 gerechnet (240.03 USD), wäre das Investment nun 171.65 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +71.65 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Ametek eine Börsenbewertung in Höhe von 54.93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch