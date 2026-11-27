Am 26.11.2025 wurde die Ameriprise Financial-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Ameriprise Financial-Anteile betrug an diesem Tag 453.47 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 22.052 Ameriprise Financial-Aktien. Die gehaltenen Ameriprise Financial-Papiere wären am 25.11.2026 11’135.91 USD wert, da der Schlussstand 504.98 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 11.36 Prozent zugenommen.

Am Markt war Ameriprise Financial jüngst 43.72 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch