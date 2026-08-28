S&P 500-Titel Ameriprise Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ameriprise Financial von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurde die Ameriprise Financial-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 98.34 USD. Wer vor 10 Jahren 1’000 USD in die Ameriprise Financial-Aktie investiert hat, hat nun 10.169 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 5’651.52 USD, da sich der Wert eines Ameriprise Financial-Papiers am 27.08.2026 auf 555.77 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 465.15 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Ameriprise Financial belief sich zuletzt auf 49.48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch