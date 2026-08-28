Ameriprise Financial Aktie 2261863 / US03076C1062
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Profitable Ameriprise Financial-Anlage?
|
28.08.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Ameriprise Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ameriprise Financial von vor 10 Jahren verdient
Das wäre der Verdienst eines frühen Ameriprise Financial-Einstiegs gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurde die Ameriprise Financial-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 98.34 USD. Wer vor 10 Jahren 1’000 USD in die Ameriprise Financial-Aktie investiert hat, hat nun 10.169 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 5’651.52 USD, da sich der Wert eines Ameriprise Financial-Papiers am 27.08.2026 auf 555.77 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 465.15 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Ameriprise Financial belief sich zuletzt auf 49.48 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Ameriprise Financial Inc
Analysen zu Ameriprise Financial Inc
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Blick: SMI geht stabil ins Wochenende -- DAX schliesst nach Rekord höher -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Techwerte schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag seitwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt mit Aufschlägen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.