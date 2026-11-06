S&P 500-Titel Ameriprise Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ameriprise Financial von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde das Ameriprise Financial-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Ameriprise Financial-Aktie bei 333.17 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 30.015 Ameriprise Financial-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Ameriprise Financial-Papiers auf 509.32 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15’287.09 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 52.87 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Ameriprise Financial belief sich zuletzt auf 45.66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch