Ameriprise Financial Aktie 2261863 / US03076C1062
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09.10.2026 16:02:34
S&P 500-Titel Ameriprise Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ameriprise Financial von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Ameriprise Financial-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Ameriprise Financial-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 326.25 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3.065 Ameriprise Financial-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.10.2026 1’529.75 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 499.08 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 52.97 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für Ameriprise Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 43.22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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