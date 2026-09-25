S&P 500-Titel Ameriprise Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ameriprise Financial von vor 10 Jahren eingebracht

Am 25.09.2016 wurde das Ameriprise Financial-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 99.64 USD wert. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ameriprise Financial-Aktie investiert, befänden sich nun 100.361 Ameriprise Financial-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 24.09.2026 48’690.29 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 485.15 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 386.90 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Ameriprise Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 44.47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch