American Water Works Aktie 3382941 / US0304201033
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23.09.2026 16:02:27
S&P 500-Titel American Water Works-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in American Water Works von vor 5 Jahren angefallen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in American Water Works-Aktien verlieren können.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der American Water Works-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die American Water Works-Anteile bei 177.83 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 56.233 American Water Works-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen American Water Works-Papiere wären am 22.09.2026 7’525.16 USD wert, da der Schlussstand 133.82 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 24.75 Prozent verringert.
Der American Water Works-Wert an der Börse wurde auf 26.55 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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