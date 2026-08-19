American Water Works Aktie 3382941 / US0304201033
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19.08.2026 16:02:26
S&P 500-Titel American Water Works-Aktie: So viel Verlust hätte ein American Water Works-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in American Water Works eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Vor 3 Jahren wurden American Water Works-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 138.96 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0.720 American Water Works-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 18.08.2026 98.06 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 136.27 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 1.94 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von American Water Works belief sich jüngst auf 26.84 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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