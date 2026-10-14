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American Water Works Aktie 3382941 / US0304201033

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Performance unter der Lupe 14.10.2026 16:02:35

S&P 500-Titel American Water Works-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in American Water Works von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in American Water Works-Aktien gewesen.

American Water Works
110.00 CHF 0.14%
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Vor 3 Jahren wurde das American Water Works-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die American Water Works-Anteile bei 118.04 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die American Water Works-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 84.717 American Water Works-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 130.05 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’017.45 USD wert. Mit einer Performance von +10.17 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von American Water Works belief sich zuletzt auf 25.53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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