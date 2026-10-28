S&P 500-Titel American Water Works-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in American Water Works von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Trades American Water Works-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 72.53 USD. Wer vor 10 Jahren 1’000 USD in die American Water Works-Aktie investiert hat, hat nun 13.787 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des American Water Works-Papiers auf 141.10 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’945.40 USD wert. Die Steigerung von 1’000 USD zu 1’945.40 USD entspricht einer Performance von +94.54 Prozent.

American Water Works wurde am Markt mit 28.08 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch