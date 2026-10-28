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|Lohnendes American Water Works-Investment?
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28.10.2026 16:02:23
S&P 500-Titel American Water Works-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in American Water Works von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren in American Water Works-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades American Water Works-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 72.53 USD. Wer vor 10 Jahren 1’000 USD in die American Water Works-Aktie investiert hat, hat nun 13.787 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des American Water Works-Papiers auf 141.10 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’945.40 USD wert. Die Steigerung von 1’000 USD zu 1’945.40 USD entspricht einer Performance von +94.54 Prozent.
American Water Works wurde am Markt mit 28.08 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu American Water Works Co Inc
Analysen zu American Water Works Co Inc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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