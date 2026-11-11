S&P 500-Titel American Water Works-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Water Works von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde die American Water Works-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das American Water Works-Papier bei 123.50 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die American Water Works-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.810 American Water Works-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der American Water Works-Aktie auf 150.36 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 121.75 USD wert. Mit einer Performance von +21.75 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

American Water Works markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 29.53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch