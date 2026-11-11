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|American Water Works-Anlage im Blick
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11.11.2026 16:02:23
S&P 500-Titel American Water Works-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Water Works von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in American Water Works-Aktien gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurde die American Water Works-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das American Water Works-Papier bei 123.50 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die American Water Works-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.810 American Water Works-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der American Water Works-Aktie auf 150.36 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 121.75 USD wert. Mit einer Performance von +21.75 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
American Water Works markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 29.53 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu American Water Works Co Inc
Analysen zu American Water Works Co Inc
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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