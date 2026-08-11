American Tower Aktie 14546493 / US03027X1000
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11.08.2026 16:02:20
S&P 500-Titel American Tower-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in American Tower von vor 5 Jahren bedeutet
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die American Tower-Aktie gebracht.
Am 11.08.2021 wurde die American Tower-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 277.22 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die American Tower-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.607 American Tower-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 10.08.2026 auf 169.11 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 610.02 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 39.00 Prozent eingebüsst.
American Tower erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 80.44 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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