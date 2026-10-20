American Tower Aktie 14546493 / US03027X1000
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Hochrechnung
|
20.10.2026 16:02:19
S&P 500-Titel American Tower-Aktie: So viel Verlust hätte ein American Tower-Investment von vor einem Jahr eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in American Tower-Aktien verlieren können.
American Tower-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 193.08 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 USD in die American Tower-Aktie investierten, hätten nun 51.792 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.10.2026 9’479.49 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 183.03 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -5.21 Prozent.
American Tower wurde jüngst mit einem Börsenwert von 86.37 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu American Tower Corp.
|
20.10.26
|S&P 500-Titel American Tower-Aktie: So viel Verlust hätte ein American Tower-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
13.10.26
|S&P 500-Titel American Tower-Aktie: So viel hätten Anleger an einem American Tower-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Erste Schätzungen: American Tower öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
09.10.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 zum Start des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
06.10.26
|S&P 500-Wert American Tower-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in American Tower von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.ch)
Analysen zu American Tower Corp.
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDow schliesst fester -- SMI dreht schlussendlich ins Plus -- DAX beendet Handel stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich letztlich aufwärts, während der deutsche Aktienmarkt wenig verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.