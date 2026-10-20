S&P 500-Titel American Tower-Aktie: So viel Verlust hätte ein American Tower-Investment von vor einem Jahr eingefahren

American Tower-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 193.08 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 USD in die American Tower-Aktie investierten, hätten nun 51.792 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.10.2026 9’479.49 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 183.03 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -5.21 Prozent.

American Tower wurde jüngst mit einem Börsenwert von 86.37 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch