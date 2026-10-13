S&P 500-Titel American Tower-Aktie: So viel hätten Anleger an einem American Tower-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor 10 Jahren wurde das American Tower-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die American Tower-Aktie an diesem Tag bei 112.70 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8.873 American Tower-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’619.88 USD, da sich der Wert einer American Tower-Aktie am 12.10.2026 auf 182.56 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 61.99 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte American Tower einen Börsenwert von 84.99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch