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|Profitables American Tower-Investment?
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17.11.2026 16:02:19
S&P 500-Titel American Tower-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Tower von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen American Tower-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Das American Tower-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das American Tower-Papier an diesem Tag 180.47 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die American Tower-Aktie investierten, hätten nun 0.554 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 16.11.2026 auf 190.74 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 105.69 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 5.69 Prozent.
Zuletzt ergab sich für American Tower eine Börsenbewertung in Höhe von 88.79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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