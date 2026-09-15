S&P 500-Titel American Tower-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Tower-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde das American Tower-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der American Tower-Anteile betrug an diesem Tag 109.08 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das American Tower-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0.917 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 14.09.2026 auf 176.94 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 162.21 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 162.21 USD, was einer positiven Performance von 62.21 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von American Tower bezifferte sich zuletzt auf 83.04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch