American International Group Aktie 10315741 / US0268747849
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10.08.2026 16:02:20
S&P 500-Titel American International Group (AIG)-Aktie: Wäre eine Kapitalanlage in American International Group (AIG) von vor einem Jahr rentabel gewesen?
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in American International Group (AIG) gewesen.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der American International Group (AIG)-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 78.13 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die American International Group (AIG)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1.280 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 100.83 USD, da sich der Wert einer American International Group (AIG)-Aktie am 07.08.2026 auf 78.78 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 100.83 USD entspricht einer Performance von +0.83 Prozent.
Alle American International Group (AIG)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 41.74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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