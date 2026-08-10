S&P 500-Titel American International Group (AIG)-Aktie: Wäre eine Kapitalanlage in American International Group (AIG) von vor einem Jahr rentabel gewesen?

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der American International Group (AIG)-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 78.13 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die American International Group (AIG)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1.280 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 100.83 USD, da sich der Wert einer American International Group (AIG)-Aktie am 07.08.2026 auf 78.78 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 100.83 USD entspricht einer Performance von +0.83 Prozent.

Alle American International Group (AIG)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 41.74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch