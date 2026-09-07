American International Group Aktie 10315741 / US0268747849
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07.09.2026 16:02:19
S&P 500-Titel American International Group (AIG)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in American International Group (AIG) von vor einem Jahr angefallen
Wer vor Jahren in American International Group (AIG)-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
American International Group (AIG)-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren American International Group (AIG)-Anteile 79.21 USD wert. Bei einem Investment von 1’000 USD in die American International Group (AIG)-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12.625 American International Group (AIG)-Aktien. Die gehaltenen American International Group (AIG)-Aktien wären am 04.09.2026 962.13 USD wert, da der Schlussstand 76.21 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 3.79 Prozent eingebüsst.
Der Marktwert von American International Group (AIG) betrug jüngst 39.89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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