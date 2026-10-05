American International Group Aktie 10315741 / US0268747849
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|American International Group (AIG)-Investition im Blick
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05.10.2026 16:02:15
S&P 500-Titel American International Group (AIG)-Aktie: So viel hätte eine Investition in American International Group (AIG) von vor einem Jahr gekostet
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die American International Group (AIG)-Aktie gebracht.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem American International Group (AIG)-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die American International Group (AIG)-Anteile bei 81.02 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die American International Group (AIG)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 123.426 American International Group (AIG)-Aktien. Die gehaltenen American International Group (AIG)-Aktien wären am 02.10.2026 9’248.33 USD wert, da der Schlussstand 74.93 USD betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 7.52 Prozent verringert.
American International Group (AIG) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 39.22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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