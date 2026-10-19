S&P 500-Titel American International Group (AIG)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American International Group (AIG)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades American International Group (AIG)-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die American International Group (AIG)-Aktie an diesem Tag bei 58.64 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 17.053 American International Group (AIG)-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 80.74 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’376.88 USD wert. Aus 1’000 USD wurden somit 1’376.88 USD, was einer positiven Performance von 37.69 Prozent entspricht.

Insgesamt war American International Group (AIG) zuletzt 42.21 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch