S&P 500-Titel American International Group (AIG)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American International Group (AIG)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden American International Group (AIG)-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 58.06 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die American International Group (AIG)-Aktie investiert, befänden sich nun 17.224 American International Group (AIG)-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 14.08.2026 1’320.01 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 76.64 USD belief. Das entspricht einem Plus von 32.00 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von American International Group (AIG) belief sich zuletzt auf 40.10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch