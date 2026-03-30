American International Group Aktie 10315741 / US0268747849
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30.03.2026 16:02:21
S&P 500-Titel American International Group (AIG)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American International Group (AIG)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren American International Group (AIG)-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der American International Group (AIG)-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 49.82 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die American International Group (AIG)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 200.723 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 72.95 USD gerechnet, wäre die Investition nun 14’642.71 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 46.43 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von American International Group (AIG) belief sich jüngst auf 38.98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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