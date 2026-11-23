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|American International Group (AIG)-Investition
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23.11.2026 16:02:27
S&P 500-Titel American International Group (AIG)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American International Group (AIG)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren in American International Group (AIG) eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren wurde das American International Group (AIG)-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 64.33 USD. Bei einem Investment von 100 USD in American International Group (AIG)-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.554 American International Group (AIG)-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 123.86 USD, da sich der Wert eines American International Group (AIG)-Papiers am 20.11.2026 auf 79.68 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 23.86 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für American International Group (AIG) eine Börsenbewertung in Höhe von 41.02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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