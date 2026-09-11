S&P 500-Titel American Electric Power-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in American Electric Power von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurde die American Electric Power-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das American Electric Power-Papier 63.71 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die American Electric Power-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 15.696 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.09.2026 gerechnet (123.47 USD), wäre das Investment nun 1’938.00 USD wert. Damit wäre die Investition um 93.80 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von American Electric Power belief sich jüngst auf 67.89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch