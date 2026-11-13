S&P 500-Titel American Electric Power-Aktie: So viel hätten Anleger an einem American Electric Power-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden American Electric Power-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 121.48 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die American Electric Power-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 8.232 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’061.16 USD, da sich der Wert eines American Electric Power-Anteils am 12.11.2026 auf 128.91 USD belief. Aus 1’000 USD wurden somit 1’061.16 USD, was einer positiven Performance von 6.12 Prozent entspricht.

Insgesamt war American Electric Power zuletzt 70.33 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch